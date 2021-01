Basket - NBA

Basket - NBA : Trump, Capitole... Quand Lebron James est comparé à Mohamed Ali !

Publié le 8 janvier 2021 à 14h35 par La rédaction

Après la victoire de son équipe face aux Lakers, Gregg Popovich n’a pas tari d’éloges à l’égard de LeBron James, qui n’a pas caché sa colère après les événements survenus à Washington.

Les scènes ont laissé sans voix le monde. Ce mercredi, des partisans de Donald Trump ont pénétré dans le Capitole afin d’empêcher le vote censé entériner la victoire de Joe Biden. Des violences qui ont causé la mort de quatre personnes. Alors qu’il affrontait San Antonio ce jeudi, LeBron James a tenu à prendre la parole afin d'évoquer ces évènements. « Les événements qui sont intervenus hier sont en corrélation directe avec les actions, les croyances et les souhaits du président actuellement en place. Il ne se soucie de personne si ce n’est de lui. De personne. D’absolument personne. Il ne se soucie pas de ce pays, de sa famille, il ne se soucie de personne sinon de lui. On le dit tous depuis quatre ans ».

« Personne ne sera exactement comme Mohamed Ali, mais LeBron est dans le même genre »