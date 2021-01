Basket

Basket - NBA : Trump, Capitole... L'énorme coup de gueule de LeBron James !

Publié le 8 janvier 2021 à 10h35 par A.M.

Suite aux graves évènements qui ont frappé les Etats-Unis ces derniers jours, LeBron James, opposant à Donald Trump, n'a pas manqué d'afficher sa tristesse face à cette situation.

Ces derniers jours, les Etats-Unis ont vécu des scènes ahurissantes. Des militants pro-Trump ont fait vaciller la démocratie en s'infiltrant de force dans le Capitole afin de troubler le vote entérinant l'élection de Joe Biden à la présidence du pays. Des événements condamnés dans le monde entier, et par de nombreux américains. Opposant déclaré à Donald Trump, LeBron James n'a jamais manqué une occasion de critiquer le futur-ex président des USA. Et sur Instagram , la star des Lakers a vivement critiqué le comportement des militants pro-Trump : « EST-CE QUE VOUS COMPRENEZ MAINTENANT ?''!! Je connais la réponse. Vous ne comprenez toujours pas, parce que quoi qu’il arrive, vous ne serez toujours pas jugé, pris pour un fou, enchainé, battu, pendu, ou victime de coups de feu à cause de la couleur de votre peau !!! On vit dans 2 AMERIKKK et on a pu le voir DISTINCTEMENT EN DIRECT hier, dans la CAPITALE de notre nation, et AU CAPITOLE !! #JePriePourDesJoursMeilleursPourMonPeuple »

Le désarroi de LeBron James face aux évènements aux Etats-Unis