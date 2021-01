Basket

Basket - NBA : La nouvelle révélation d’Antetokounmpo sur sa prolongation !

Publié le 7 janvier 2021 à 21h35 par T.M.

Alors que son avenir était incertain, Giannis Antetokounmo a finalement prolongé son contrat avec les Milwaukee Bucks. Un choix de nouveau justifié par le Grec.

Ces derniers mois, le doute était venu entourer l’avenir de Giannis Antetokounmpo chez les Bucks. Le Grec, double MVP en titre, était au coeur de nombreuses rumeurs lui qui pouvait se retrouver agent libre à l’été 2021. Finalement, le feuilleton a pris fin il y a quelques semaines. En effet, Antetokounmpo a mis un terme à cette incertitude en prolongeant son contrat avec la franchise de Milwaukee. Le Grec a ainsi paraphé un nouveau bail de 5 ans avec les Bucks avec à la clé 228M$.

« Je ne voulais pas mettre la pression »