Basket - NBA : Steve Kerr rassure sur l'état de santé de Stephen Curry

Publié le 7 janvier 2021 à 17h35 par La rédaction

Dans les dernières secondes de la défaite face aux Clippers (108-101), Stephen Curry s’est blessé à la cheville gauche. L’entraîneur des Golden States Warriors, Steve Kerr, a tenu à rassurer les supporters devant les médias.

Décidément, ce n’était pas la soirée des Golden States Warriors. Dans un premier temps, la franchise de San Francisco s’est inclinée face aux Los Angeles Clippers sur le score de 108-101 dans la nuit de mercredi à jeudi. Mais en plus, Stephen Curry s’est blessé dans les 30 dernières secondes de la rencontre. Sur une possession de son équipe, le numéro 30 a marché sur le pied de Patrick Beverley. Sa cheville gauche a tourné. Une situation qui inquiète compte tenu de l’historique de ses blessures dans le passé.

« On en saura plus demain après quelques examens »