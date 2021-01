Basket

Basket - NBA : Steve Kerr s’enflamme pour la performance XXL de Stephen Curry !

Publié le 4 janvier 2021 à 9h35 par T.M.

Face aux Blazers, Stephen Curry a frappé très fort en inscrivant 62 points, son record en carrière. Une performance bien évidemment soulignée par son entraîneur chez les Warriors, Steve Kerr.

Blessé la saison dernière, Stephen Curry avait énormément manqué aux Warriors. Forcément, en ce nouvel exercice, le meneur de jeu de Golden State avait à coeur de revenir sur les parquets pour mener sa franchise vers la victoire. Alors que le début de saison est quelque peu compliqué pour les Californien, Curry est lui très en forme. Il l’a d’ailleurs montré ce dimanche face aux Blazers. Alors que les Warriors se sont imposés 137 à 122, Stephen Curry a été en feu puisqu’il a tout simplement battu son record de points en carrière avec 62 points.

« Une performance brillante »