Basket - NBA : Cette grosse explication sur le niveau de Stephen Curry !

Publié le 30 décembre 2020 à 19h35 par La rédaction

Les Golden State Warriors de Stephen Curry peinent en ce début de saison. Pour les observateurs de la NBA, les autres joueurs de l’effectif y sont pour quelque chose.

Après deux défaites initiales en NBA, les Golden State Warriors ont quelque peu redressé la barre en s’imposant contre les Chicago Bulls et les Detroit Pistons. Pourtant, le niveau affiché par les coéquipiers de Stephen Curry est très loin de celui qui leur avait permis d’être titrés en 2017 et 2018. Le meneur est notamment pointé du doigt. Mais depuis le départ de Kevin Durant, la grave blessure de Klay Thompson au tendon d’Achille et la gestion du cas Draymond Green, les Warriors sont logiquement moins performants.

« Le niveau des Warriors affecte le niveau de Steph »