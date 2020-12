Basket

Basket - NBA : Stephen Curry dévoile l’un des gros problèmes des Warriors !

Publié le 29 décembre 2020 à 11h35 par T.M.

Alors que le début de saison est compliqué pour les Warriors, Stephen Curry sait notamment où cela pêche pour la franchise californienne.

La saison dernière, les Warriors ont vécu un véritable calvaire. Miné par de nombreuses blessures, comme avec Stephen Curry et Klay Thompson, Golden State n’avait même pas réussi à se qualifier pour disputer les playoffs lors de la bulle à Orlando. En ce nouvel exercice, les hommes de Steve Kerr avaient à coeur de revenir au top. Mais pour le moment, la bande à Stephen Curry est loin de rayonner comme auparavant. Depuis le début de la saison, les Warriors sont en difficulté et cela s’expliquerait notamment par les nombreux changements offensifs.

« On apprend »