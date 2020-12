Basket

Basket - NBA : Covid, polémique... Rudy Gobert revient sur sa mauvaise blague !

Publié le 25 décembre 2020 à 23h35 par A.D.

Alors que le coronavirus commençait à faire de sérieux dégâts, Rudy Gobert a fait une mauvaise blague en conférence de presse avant d'être diagnostiqué positif. Ce qui a provoqué la suspension de la NBA et une énorme polémique. Plusieurs mois plus tard, le pivot du Jazz a tenté une nouvelle fois de justifier son attitude.

En mars dernier, Rudy Gobert a fait une blague qui n'est pas du tout passée. Lorsque le coronavirus commençait à toucher le monde, le Français s'est amusé des restrictions et a touché plusieurs micros volontairement en conférence de presse. Diagnostiqué positif à la Covid-19 dans la foulée, Rudy Gobert a vu la NBA être suspendue et les critiques à son encontre pleuvoir. Une période qu'il a eu du mal à vivre. Interrogé plusieurs mois plus tard, Gobert est revenu sur cet épisode et a expliqué pourquoi il avait minimisé les risques du coronavirus.

«Si j’avais vu, je ne l’aurais pas fait»