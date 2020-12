Basket

Basket - NBA : LeBron James dévoile le portrait robot de son joueur parfait !

Publié le 25 décembre 2020 à 21h35 par A.D.

Interrogé sur ce qui l'impressionne le plus chez un joueur, LeBron James a expliqué que ce n'était pas forcément le côté scoreur, mais plus la faculté à délivrer une passe cachée qu'il appréciait.

LeBron James préfère les belles passes aux tirs spectaculaires. C'est en tous les cas ce qu'il a lui-même révélé. Interrogé sur ce qui l'impressionne le plus chez un joueur de basket, LeBron James a reconnu que les qualités de scoreur n'était pas ce qui lui mettait des étoiles plein les yeux. Ce qui fait lever LeBron James de sa chaise, c'est plutôt les passes cachées, imprévisibles.

«Ce qui compte, c'est faire des passes et des lectures dans le match»