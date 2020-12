Basket

Basket - NBA : Quand Giannis Antetokounmpo est conseillé par… Barack Obama !

Publié le 20 décembre 2020 à 9h35 par La rédaction

MVP des deux dernières saisons NBA, Giannis Antetokounmpo fait parler de lui jusque dans les plus hautes sphères de l’Amérique. L’ancien président des Etats-Unis, Barack Obama, lui a prodigué ses conseils.

Barack Obama est décidément un grand fan de basket. Après avoir récemment comparé LeBron James et Stephen Curry à des X-Men, l’ancien locataire de la Maison Blanche a évoqué le cas de Giannis Antetokounmpo lors d’une interview accordée à Bill Simmons, journaliste The Ringer . Alors que The Greek Freak vient de signer une extension de contrat XXL avec les Milwaukee Bucks, Giannis aurait encore une marge de progression colossale selon Barack Obama.

« S’il développe son tir, qui va pouvoir l’arrêter ? »