Basket - NBA : Gregg Popovich s'enflamme pour le record totalement fou de LeBron James !

Publié le 31 décembre 2020 à 16h35 par A.M.

Après la défaite des Spurs contre les Lakers (107-121), qui a vu LeBron James enchaîner un 1000e match de suite à plus de 10 points, Gregg Popovich n'a pas manqué de s'enflammer pour le King.

5 janvier 2007. Cette date ne vous dit probablement rien. C'est pourtant la dernière fois que LeBron James n'a pas franchi la barre des 10 points dans un match de NBA. C'était il y a quasiment 14 ans. Depuis, le King a disputé 1000 matches de saison régulière en inscrivant au moins 10 points. Le dernier en date était dans la nuit de mercredi à jeudi à l'occasion de la victoire des Lakers contre les Spurs (121-107), le jour de son anniversaire. Auteur de 26 points, LeBron James améliore encore son record et accentue son avance sur Michael Jordan et Kareem Abdul-Jabbar qui ont respectivement enchaîné 866 et 787 matches à plus de 10 points durant leur carrière. Dans ce classement, James Harden est le joueur en activité le plus proche de LeBron James avec... 589 matches de retard, soit l'équivalent de 7 saisons régulières. Une statistique folle qui en dit long sur la longévité du King comme l'explique Gregg Popovich.

«Son mental ainsi que son physique le rendent plus spécial que n’importe qui dans l’histoire»