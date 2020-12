Basket

Basket - NBA : Kawhi Leonard encensé pour son début de saison !

Publié le 29 décembre 2020 à 23h35 par La rédaction

Pour sa deuxième année chez les Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard sera de nouveau le leader de son équipe, et pour l’instant, il le montre.

À 29 ans, Kawhi Leonard a atteint sa pleine maturité. Avec lui, les Los Angeles Clippers marchent sur l’eau. Avec 26 points lors du premier match, Kawhi Leonard avait largement contribué à la victoire dans le derby explosif contre les Los Angeles Lakers (116-109). L’ancien de San Antonio et de Toronto avait aussi porté les Clippers contre les Nuggets. Seulement, lorsqu’il n’est pas là, rien ne va plus. Absent lors de la dernière rencontre contre les Dallas Mavericks suite à une blessure à la bouche, les Clippers ont enregistré un revers historique de 51 points (73-124). Kawhi Leonard est donc bien le leader absolu des Los Angeles Clippers, et, d’après ses coéquipiers, il doit continuer à le montrer.

« Leonard est là pour gagner le titre et on va tous le suivre »