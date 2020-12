Basket

Basket - NBA : Le message émouvant de Klay Thompson après sa rechute !

Publié le 23 décembre 2020 à 19h35 par La rédaction

A peine remis de blessure, Klay Thompson devait faire son retour cette saison. Mais une déchirure au tendon d'Achille le contraint, à nouveau, à manquer la compétition. Pour la première fois depuis sa rechute, le joueur des Warriors s'est livré sur son calvaire.

Le mauvais sort s'est acharné sur Klay Thompson. En 2019, les Golden State Warriors sont en Finales NBA pour défendre leur titre. Alors que la franchise californienne est déjà privée de Kevin Durant, Klay Thompson se blesse gravement lors du Game 6 et les Warriors s'inclineront finalement contre les Toronto Raptors. L'arrière s'est déchiré les ligaments croisés du genou gauche et se retrouve écarté des courts pour toute la saison suivante. Le joueur de 30 ans devait revenir pour la saison 2020/2021, mais une nouvelle blessure a mis un terme à tous ses espoirs. Avant même la reprise, Klay Thompson est victime d'une déchirure au tendon d'Achille et assistera à la saison des tribunes. En marge de la victoire des Brooklyn Nets sur les Golden State Warriors, ce mercredi, Big Smokey est sorti du silence.

« Je souffre chaque jour en sachant que je ne pourrai pas viser un titre avec mes gars »