Basket - NBA : La grosse confidence de Steve Nash sur l’état de Kevin Durant !

Publié le 22 décembre 2020 à 13h35 par T.M.

Alors que Kevin Durant peut enfin fouler les parquets avec les Nets, Steve Nash a assuré que son joueur n’était pas encore à 100%.

Recruté par les Nets à l’été 2019, Kevin Durant n’avait pas pu jouer avec la franchise de Brooklyn la saison dernière. En effet, KD a été éloigné des terrains pendant de longs mois suite à sa grosse blessure au tendon d’Achille. Un mauvais moment qui est désormais derrière l’ancien joueur des Warriors qui peut enfin jouer avec les Brooklyn Nets, où il forme un duo exceptionnel avec Kyrie Irving. Mais malgré plusieurs mois de rééducation, Kevin Durant n’a pas encore retrouvé toutes ses sensations.

« Il est dans les 90% »