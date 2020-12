Basket

Basket - NBA : Harden échangé contre Simmons ? La réponse !

Publié le 18 décembre 2020 à 9h35 par T.M.

Encore et toujours annoncé sur le départ des Rockets, James Harden a notamment évoqué dans un possible échange avec les Sixers. De quoi faire réagir du côté de Philadelphie.

Pour le moment, James Harden est toujours un joueur des Rockets. Mais jusqu’à quand ? En effet, alors que le Beard Man a dernièrement rejoué avec Houston en pré-saison, son départ fait toujours autant parler de l’autre côté de l’Atlantique. Après Russell Westbrook, Harden souhaiterait lui aussi quitter les Rockets et différentes franchises pourraient l’accueillir. Le joueur de 31 ans a notamment été évoqué du côté des Brooklyn Nets, où il pourrait former un énorme trio avec Kevin Durant et Kyrie Irving.

Pas de départ pour Ben Simmons