Basket - NBA : L’énorme sortie de Shaquille O’Neal sur le duo James-Davis !

Publié le 17 décembre 2020 à 11h35 par T.M.

Alors que les Lakers vont continuer à être portés par le duo LeBron James-Anthony Davis, Shaquille O’Neal estime qu’il ne faut pas comparer cette association à la paire qu’il formait avec Kobe Bryant.

En décidant de faire venir Anthony Davis pour épauler LeBron James, les Lakers ne se sont pas trompés. En effet, tout au long de la saison, les deux stars de la franchise de Los Angeles ont porté leurs coéquipiers pour les mener jusqu’au titre de champion. Grâce au King et au Unibrow, les Lakers sont donc désormais sur le toit de la NBA et alors que les deux stars ont décidé de prolonger, l’hégémonie pourrait donc continuer. Pas question toutefois de parler des nouveaux Kobe Bryant et Shaquille O’Neal.

« Notre héritage et notre impact avec Kobe ne sera jamais égalé, ou même imité »