Basket - NBA : Cette énorme sortie sur Luka Doncic !

Publié le 15 décembre 2020 à 9h35 par T.M.

Après seulement 2 saisons en NBA, Luka Doncic fait déjà partie des stars de la ligue. Et beaucoup imaginent un avenir radieux pour le Slovène des Mavericks.

L’avenir de la NBA s’annonce radieux. En effet, à 35 ans, LeBron James se rapproche indéniablement de la fin de sa carrière. Mais derrière lui, de nombreux jeunes talents pointent le bout de leur nez pour porter la ligue. C’est bien évidemment le cas de Zion Williamson, annoncé comme le futur LeBron James, mais aussi Luka Doncic. A seulement 21 ans, le Slovène n’est déjà plus une promesse. En effet, en seulement deux saisons, la star des Dallas Mavericks s’est imposée parmi les candidats au titre de MVP. Une distinction qui devrait à coup sûr lui revenir dans les années à venir…

« Ce gars là va remporter plusieurs titres de MVP »