Basket - NBA : John Wall se prononce sur le feuilleton James Harden !

Publié le 17 décembre 2020 à 18h35 par T.M.

Alors que James Harden a rejoué avec les Rockets, ce n’est pas sûr qu’il y débute la saison. Arrivé chez les Rockets, John Wall a d’ailleurs été interrogé sur le sujet.

Les Houston Rockets sont en pleine implosion. Au sein de la franchise texane, c’est la crise et cela s’est notamment vérifié avec le départ de Russell Westbrook chez les Washington Wizards, tandis que John Wall a lui fait le chemin inverse. Alors que le meneur pourrait former un beau duo avec James Harden, ce n’est pas certain que le Beard Man reste chez les Rockets. En effet, il est annoncé depuis plusieurs semaines qu’Harden souhaite s’en aller, mais aucun départ ne s’est concrétisé pour le moment. D’ailleurs, le joueur de 31 ans a rejoué avec les Rockets en cette pré-saison.

« Ce sont des affaires personnelles »