Basket

Basket - NBA : Kyrie Irving prévient tout le monde pour son duo avec Kevin Durant

Publié le 15 décembre 2020 à 17h35 par T.M.

De retour de blessure, Kevin Durant a enfin joué avec les Nets où son duo avec Kyrie Irving va pouvoir se mettre en place. Le meneur de jeu a d’ailleurs annoncé la couleur à ce sujet.

L’été dernier, les Brooklyn Nets ont frappé un grand coup en attirant Kevin Durant et Kyrie Irving. Un duo exceptionnel qui a fait rêver les fans de la franchise new-yorkaise, mais la saison dernière, les deux joueurs n’ont pas pu jouer ensemble. La raison ? La grosse blessure de KD qui l’a obligé à rester loin des parquets durant de longs mois. Une période compliquée qui est désormais derrière. En effet, en cette pré-saison, Kevin Durant a enfin pu rejouer et porter pour la première fois le maillot des Nets. On va donc enfin pouvoir voir le duo avec Kyrie Irving.

« Un nouveau show »