Basket - NBA : Nicolas Batum justifie son arrivée aux Clippers !

Publié le 22 décembre 2020 à 9h35 par T.M.

Alors que la saison de NBA s’apprête à débuter, Nicolas Batum découvre une nouvelle franchise. Ayant rejoint les Clippers, le Français est revenu sur son choix.

Après Portland et Charlotte, Nicolas Batum découvre sa 3ème franchise en NBA. En effet, il y a quelques semaines, le Français a été coupé par les Hornets, mais il n’aura pas mis longtemps avant de rebondir… et pas n’importe où. En effet, Batum va désormais évoluer avec Kawhi Leonard et Paul George aux Los Angeles Clippers, avec qui il va donc se battre pour le titre de champion NBA. Annoncé également aux Warriors ou aux Bucks, le joueur de 32 ans avait donc l’embarras du choix et la possibilité de rejoindre une grande franchise.

Batum et le choix des Clippers !