Basket

Basket - NBA : Kawhi Leonard est sous le charme de Nicolas Batum !

Publié le 6 janvier 2021 à 19h35 par La rédaction

Kawhi Leonard s'est montré très élogieux envers Nicolas Batum, l'une des recrues phares des Clippers durant l'intersaison.

Il n'aura pas fallu beaucoup de temps à Nicolas Batum pour prendre ses marques à Los Angeles ! Libéré à un an de la fin de son contrat par les Hornets en novembre dernier, l'international français s'est engagé pour un an et le salaire minimum en NBA - environ 2.5 millions de dollars - avec les Clippers avant le début de la saison. Après deux semaines de compétition, Nicolas Batum s'est d'ores et déjà imposé comme un titulaire indiscutable dans le cinq de départ de l'équipe californienne.

« C'est une prise importante pour nous »