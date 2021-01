Basket

Basket - NBA : L’entraîneur des Lakers s’enflamme pour LeBron James !

Publié le 6 janvier 2021 à 17h35 par T.M.

A 36 ans, LeBron James continue encore d’impressionner. Frank Vogel, entraîneur des Lakers, a d’ailleurs été sous la charme de la dernière prestation du King.

Les années passent, mais elles ne semblent pas avoir d’impact sur LeBron James. En effet, avec les Lakers, le King est toujours aussi dominant et décisif. Il l’a d’ailleurs encore été une fois face à Memphis, contribuant à la victoire de la franchise de Los Angeles. Avec notamment 26 points et 11 rebonds, LeBron James a encore une fois fait fort et si cela ne devrait plus étonner, c’est tout de même le cas. Après cette victoire des Lakers, Frank Vogel a d’ailleurs rendu hommage à sa star.

« Des actions de super-héros »