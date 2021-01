Basket

Basket - NBA : James Harden est appelé à rejoindre Stephen Curry à Golden State !

Publié le 5 janvier 2021 à 19h35 par Th.B.

Star de la NFL, Odell Beckham Jr est un suiveur de la NBA et a une idée pour la suite de la carrière de James Harden.

James Harden est toujours annoncé sur le départ et ce depuis plusieurs semaines et le départ de son ami Russell Westbrook pour les Washington Wizards. Malgré les arrivées de John Wall et de DeMarcus Cousins au sein de la franchise texane, James Harden semble toujours souhaiter de quitter les Houston Rockets. Alors qu’il aurait figuré dans le viseur de plusieurs grandes franchises de la NBA dont les Brooklyn Nets ou encore les Philadelphie Sixers, Harden est appelé à se lancer un tout autre défi.

« James Harden aux Warriors, ça ferait très mal… »