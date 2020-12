Basket

Basket - NBA : Jordan, Bryant... Shaquille O'Neal envoie un message fort à LeBron James !

Publié le 31 décembre 2020 à 20h35 par A.M.

Alors que le débat pour désigner le meilleur joueur de l'histoire de la NBA continue de faire rage, Shaquille O'Neal dévoile ce qu'il manque à LeBron James pour clore le débat.

Quasiment 15 ans après son arrivée en NBA, LeBron James continue d'accumuler les records et impressionnent par sa longévité alors qu'il vient de fêter ses 36 ans. La saison dernière, il a même remporté son quatrième titre. Par conséquent, le King est régulièrement cité dans les débats pour l'élection du GOAT, le meilleur joueur de l'histoire. Son principal concurrent se nomme Michael Jordan, qui a remporté six bagues, toutes avec les Bulls de Chicago alors que LeBron James a réussi à faire triompher trois franchises (Miami, Cleveland et les Lakers) et a surtout remporté les deux conférences. L'ailier des Lakers a d'ailleurs déjà dépassé Michael Jordan concernant le nombre de poids inscrits en carrière, mais le débat ne sera pas clos tant que LeBron James n'aura pas égalé le nombre de titres de Kobe Bryant et surtout de Michael Jordan.

«S’il arrive à rejoindre Jordan, je pense que les gens pencheront un peu plus en faveur de LeBron»