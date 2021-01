Basket

Basket - NBA : LeBron James et Kylian Mbappé s'associent pour un gros projet !

Publié le 5 janvier 2021 à 11h35 par B.C. mis à jour le 5 janvier 2021 à 12h01

Fan de NBA, Kylian Mbappé va s’associer à la star des Lakers LeBron James pour le lancement d’une nouvelle collection de chaussures. Les deux sportifs ont d’ailleurs commencé à faire saliver les fans sur les réseaux sociaux…

Tous deux égéries de Nike, LeBron James et Kylian Mbappé n’ont jamais caché leur admiration mutuelle. La star des Lakers est l’une des idoles de l’attaquant parisien, et elle n’a pas hésité par le passé à s’afficher à plusieurs reprises avec le maillot du PSG ou des habits de la collection Bondy Dreams lancée par Kylian Mbappé aux couleurs de sa ville natale. Les deux sportifs se sont d’ailleurs rencontrés à plusieurs reprises, et LeBron James avait été marqué par ses échanges avec le champion du monde tricolore : « Il n'y a pas beaucoup de personnes de 18 ans avec lesquelles je peux m'asseoir et avoir des discussions si intéressantes. Ce n'est pas un jeune de 18 ans comme les autres », confiait le basketteur en 2018.

Kylian Mbappé et LeBron James s’associe pour une nouvelle collection !

Depuis, Kylian Mbappé s’est imposé comme l’un des footballeurs les plus populaires de la planète, et cela a naturellement mené à une collaboration avec LeBron James, l’un des sportifs les plus influents. Ces dernières heures, les deux hommes se sont d’ailleurs fait remarquer sur Instagram puisque Kylian Mbappé a changé sa photo de profil pour mettre LeBron James en avant, et inversement, sans pour autant donner d’explications. Un joli coup marketing qui devrait très probablement servir au lancement d’une édition spéciale de la paire de Lebron 18 avec le logo de Kylian Mbappé estampillé sur la languette, et une touche de rouge et bleue, couleurs du PSG, comme l’a notamment révélé le média américain SoccerBible .