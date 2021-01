Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino pourrait jouer un rôle décisif pour l'avenir de Mbappé !

Publié le 4 janvier 2021 à 18h30 par Hadrien Grenier

Alors que le PSG souhaite vivement prolonger le contrat de Kylian Mbappé expirant le 30 juin 2022, les choses pourraient prochainement s’accélérer après l’arrivée de Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur du club de la capitale.

Le feuilleton Kylian Mbappé est sans aucun doute l’un des dossiers les plus chauds du PSG en cet exercice 2020/2021. Et pour cause, à désormais un an et demi du terme de son contrat, l’international français est à la croisée des chemins au sein de l’écurie française. Faute de prolongation d’ici le mois de juin prochain, le Paris Saint-Germain pourrait n’avoir d’autre choix que de vendre son attaquant de 22 ans, sous peine de le voir s’en aller librement un an plus tard. Par conséquent, Leonardo fait tout son possible afin de convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat au PSG. Et bonne nouvelle, les discussions en ce sens auraient dernièrement pris une tournure positive, aussi bien avec le Français qu’avec Neymar, à en croire les propos du directeur sportif parisien mi-décembre : « On a commencé à discuter avec Neymar et Kylian Mbappé, les discussions resteront confidentielles mais je suis très confiant. Les deux veulent rester avec nous », avait-il expliqué.

Kylian Mbappé n’aurait toujours pas répondu à la dernière offre de Leonardo…

Cependant, malgré l’optimisme affiché par Leonardo, les choses ne seraient pas aussi simples en coulisses. En effet, à en croire les informations dévoilées par AS ce lundi, Kylian Mbappé n’aurait toujours pas répondu à la dernière offre transmise par le directeur sportif du PSG… qui daterait d’il y a plus d’un an ! Toutefois, le quotidien espagnol précise que cette proposition n’aurait plus jamais été mentionnée depuis le passage de la pandémie de Covid-19 sur le continent européen. Celle-ci a mis et met toujours à rude épreuve les finances des clubs européens, dont celles du PSG. Ainsi, le fait que cette proposition n’ait plus jamais été évoquée depuis l’arrivée du coronavirus n’est pas surprenant lorsqu’on se penche sur ce qu’elle induisait pour le Champion du Monde 2018. Effectivement, à en croire AS , Leonardo souhaitait que Kylian Mbappé perçoive un salaire équivalent à celui de Neymar par le biais de cette prolongation, soit des émoluments fixés à environ 36 M€ par an. L’objectif du dirigeant du PSG était clair : faire comprendre à son numéro 7 qu’il est l’un des acteurs indispensables du club de la capitale en le plaçant dans le même tranche salariale que celle du numéro 10. Toutefois, un tel investissement est-il encore possible en pleine crise financière ? Pas forcément, même si AS n’apporte pas de réponse claire à cette question.

… mais l’arrivée de Pochettino pourrait intensifier les négociations !