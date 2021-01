Basket

Basket - NBA : Nicolas Batum revient sur l’humiliation des Clippers !

Publié le 5 janvier 2021 à 17h35 par T.M.

Il y a quelques jours, les Clippers avaient totalement coulé contre les Mavericks. Une rencontre évoquée par Nicolas Batum.

Alors que la saison de NBA a repris depuis quelques semaines seulement, certaines performances ont déjà choqué tout le monde. Alors que tout le monde parle actuellement des 62 points de Stephen Curry contre les Blazers, avant c’était la démonstration des Mavericks contre les Clippers qui faisait réagir. En effet, la franchise de Luka Doncic a frappé un énorme coup en s’imposant de 51 points face aux Californiens, pourtant prétendants au titre de champion.

« C’est tellement fou »