Basket - NBA : Antetokounmpo face à un problème majeur !

Publié le 16 janvier 2021 à 15h35 par La rédaction

La victoire des Bucks face aux Mavericks (112-109) vendredi a été plombée par une nouvelle performance calamiteuse de Giannis Antetokounmpo sur la ligne des lancers-francs.

Un lancer-franc réussi sur dix tentés. C'est le triste bilan de Giannis Antetokounmpo lors du match contre Dallas vendredi soir. La prestation peu enviable du joueur grec sur la ligne des lancers-francs n'a pas pénalisé son équipe - les Bucks l'ayant emporté (112-109) face aux Mavericks - mais elle offre un record tout sauf admirable à Giannis Antetokounmpo. Selon Elias Sports Bureau , jamais dans l'histoire de Milwaukee, franchise créée en 1968 et figurant parmi les plus anciennes de l'histoire de la NBA, un joueur n'avait présenté un pourcentage aussi catastrophique aux lancers-francs. Forcément, le principal intéressé à été interrogé à ce sujet après la rencontre.

«Il n'y a pas de secret»