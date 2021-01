Basket - NBA

Basket - NBA : Dwyane Wade fait taire les critiques sur James Harden !

Publié le 17 janvier 2021 à 18h35 par La rédaction

Contre vents et marrées, James Harden a finalement quitté les Houston Rockets et s'est engagé en faveur des Brooklyn Nets. Sa première apparition en dit long sur sa joie d'avoir enfin changé de franchise. Et Dwyane Wade l'a vivement souligné !

James Harden, des Houston Rockets aux Brooklyn Nets, c'est un feuilleton qui aura tenu en haleine la planète NBA, qui fait encore parler et qui risque de faire encore parler quelque temps. The Beard voulait changer de franchise et cela s'est vu sur le parquet. Pour sa grande première sous le maillot des Nets, James Harden est apparu métamorphosé, aussi bien mentalement que sportivement. Souriant et vraisemblablement heureux, le All-Star a également montré l'étendue de son talent sur le parquet en alignant un premier triple-double face à Orlando, terminant la rencontre à 32 points inscrits, 12 rebonds pris et 14 passes décisives délivrées. Un renouveau qui enchante mais qui n'est pas assez mis en avant selon un certain Dwyane Wade.

« James Harden a l’air heureux, et ce sentiment, ça ne s’achète pas »