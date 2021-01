Basket

Basket - NBA : James Harden se fait détruire par un ancien coéquipier !

Publié le 14 janvier 2021 à 10h35 par La rédaction mis à jour le 14 janvier 2021 à 10h41

Envoyé aux Nets de Brooklyn dans un trade entre 4 franchises de NBA, James Harden est parvenu à réaliser son souhait de quitter les Rockets de Houston. Un départ qui a fait réagir sur Twitter, tandis que DeMarcus Cousins s'est payé sa tête en public !

Depuis plusieurs semaines, James Harden enchaînait les sorties médiatiques affirmant sa volonté de quitter les Houston de Rockets. De quoi mettre en rage ses coéquipiers. Ce mercredi, il est parvenu à arriver à ses fins auprès des dirigeants des Rockets qui ont tradé leur franchise player à Brooklyn dans un deal qui inclue plusieurs parties et franchises de NBA. James Harden rejoint donc les Nets de Brooklyn où évoluent déjà Kevin Durant et Kyrie Irving. Ce départ a réveillé un certain DeMarcus Cousins. Le pivot, qui n'est pas réputé pour faire dans la dentelle, n'a pas mâché ses mots, lui qui avait déjà exprimé sa colère après les précédentes déclarations de Harden : « C’est un manque de respect évidemment, mais chacun a le droit de donner son opinion. On a un avis bien tranché sur ce qu’il fait. »

« Le manque de respect de Harden a commencé il y a bien longtemps »