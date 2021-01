Basket

Basket - USA : Les mots forts de Michael Jordan pour Tony Parker !

Publié le 9 janvier 2021 à 18h35 par B.C.

Idole d’enfance de Tony Parker, Michael Jordan est fier d’avoir inspiré la légende française.

Grand fan de NBA durant son enfance, et plus particulièrement de Michael Jordan, Tony Parker est parvenu à réaliser son rêve en s’imposant sur les parquets américains sous le maillot des Spurs de San Antonio. Désormais retraité, le Français fait l’objet d’un documentaire diffusé sur Netflix racontant sa success story en NBA, et les légendes de la discipline n’ont pas hésité à répondre présent pour évoquer son parcours. Outre Kobe Bryant, Michael Jordan a également tenu des mots forts à l’encontre de Tony Parker.

« Ça me rend heureux pour lui »