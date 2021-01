Basket - NBA

Basket - NBA : Quand Kobe Bryant s'enflamme pour Tony Parker...

Publié le 8 janvier 2021 à 22h35 par La rédaction mis à jour le 8 janvier 2021 à 22h36

À l’occasion de la sortie du documentaire « Tony Parker : The Final Shot », Kobe Bryant a été interviewé concernant l’ancien joueur des Spurs. Mamba est revenu sur la carrière de « TP » et n’a pas manqué de tarifier d'éloges Tony Parker.

Tony Parker a marqué l’histoire de la NBA. Et le Français est reconnu par les plus grands de la ligue américaine de basket. Un an après son décès dans un accident d’hélicoptère, des images inédites de Kobe Bryant ont été diffusées à l’occasion de la sortie du documentaire « Tony Parker : The Final Shot. » Et la légende de la NBA en a profité pour dire tout le bien qu’il pensait de l’ancien meneur de jeu français.

« Il est la raison pour laquelle je n’ai pas gagné plus de titres. »