Basket - NBA : Départ, malaise… La sortie fracassante de James Harden après la défaite contre les Lakers !

Publié le 13 janvier 2021 à 9h35 par B.C. mis à jour le 13 janvier 2021 à 9h41

Après la défaite des Houston Rockets face aux Los Angeles Lakers (117-100) ce mardi soir, James Harden a fustigé le niveau de son équipe, une déclaration loin d’être anodine alors que le meneur souhaite partir.

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, James Harden est toujours à Houston. Le meneur de jeu a donc participé à la défaite des siens face aux Los Angeles Lakers ce mardi (117-100) au terme d’une rencontre très décevante, et le principal intéressé ne s’est pas privé d’adresser un tacle à ses coéquipiers. Alors qu’il souhaite toujours partir, James Harden a en effet fustigé le jeu de l’équipe en conférence de presse.

« J’ai littéralement fait mon maximum »