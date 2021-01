Basket

Basket - NBA : Stephen Curry envoie un message fort à ses coéquipiers !

Publié le 20 janvier 2021 à 11h35 par La rédaction

Face aux Los Angeles Lakers, les Golden State Warriors n’ont rien lâché ce mardi. Menée de 19 points, la franchise de San Francisco a su faire une belle remontée au score, pour finalement s’imposer 115-113, avec un Stephen Curry des grands soirs. Ce dernier n’a pas hésité à envoyer un message plein de fierté à ses coéquipiers.

Entre les Los Angeles Lakers et les Golden State Warriors, tout n’a été que rebondissements. Alors que l’équipe de LeBron James avait mené pendant toute la rencontre, parfois avec un écart très conséquent (19 points), dans le dernier quart-temps, tout a changé. Les Warriors se sont métamorphosés. À commencer par Stephen Curry. Auteur de 26 points et 7 passes décisives, le meneur de 32 ans a été fatal aux Lakers dans le « money-time » avec son tir aux 3 points sur Anthony Davis qui permet aux Warriors de creuser l’écart décisif. Une victoire sur le fil qui va faire du bien pour l'équipe de Stephen Curry, en difficulté depuis le début de saison (7e de la conférence Ouest).

« Ce soir, on n’a jamais cessé d’y croire »