Basket

Basket - NBA : Le discours fracassant de Jimmy Butler sur sa popularité !

Publié le 15 janvier 2021 à 12h35 par La rédaction

Longtemps considéré comme un joueur à problèmes, Jimmy Butler voit sa côte de popularité augmenter depuis qu'il s'est imposé du côté du Heat de Miami. Pour autant, il n'en a rien à faire et il le fait savoir.

Compliqué à gérer lors de ses passages du côté des Timberwolves de Minnesota ou encore des Sixers de Philadelphia, Jimmy Butler portait alors une réputation de joueur à problèmes. Arrivé au Heat de Miami pour la saison 2019-2020, l'arrière/ailier américain s'est rapidement imposé, notamment grâce à son caractère bien trempé qui lui a fait défaut par le passé. Désormais, Jimmy Butler est davantage considéré comme un véritable leader plutôt que comme un élément perturbateur. Évidemment, la réussite du Heat y est aussi pour quelque chose mais le principal concerné ne semble pas s'en préoccuper.

« Les gens ont une vision différente de moi, je m'en balance totalement »