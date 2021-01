Basket

Basket - NBA : La sortie poignante de Stephen Curry sur la mort de Kobe Bryant

Publié le 18 janvier 2021 à 16h35 par A.D.

Le 26 janvier dernier, Kobe Bryant a trouvé la mort à la suite d'un accident d'hélicoptère. Alors qu'il s'apprête à affronter les LA Lakers, Stephen Curry s'est remémoré le jour du décès de Black Mamba il y a presque un an.

Le 26 janvier restera une date gravée dans la mémoire de tous les acteurs et amateurs de NBA. Alors qu'il se déplaçait en hélicoptère, Kobe Bryant est décédé à la suite d'un accident il y a presque un an. Sur le point d'affronter les LA Lakers, Stephen Curry s'est souvenu de ce jour où Kobe Bryant a trouvé la mort. Comme la star des Golden State Warriors l'a clairement fait savoir, il n'oubliera jamais ce moment douloureux.

«Je me souviendrai de ce jour toute ma vie, c’est irréel»