Basket - NBA

Basket - NBA : Stephen Curry s'enflamme pour une star de la NBA !

Publié le 17 janvier 2021 à 22h35 par La rédaction

À 36 ans, Carmelo Anthony est plus proche de la retraite que de son début de carrière. Au même âge, le joueur de Portland est beaucoup moins performant qu’un LeBron James, mais il lui reste quand même de beaux restes. Et ce n’est pas Stephen Curry qui dira le contraire.

Ce dimanche, les Portland Blazers se sont imposés sur leur parquet contre les Atlanta Hawks (112-106). Si le match en lui-même n’a rien de spectaculaire (5e de la conférence Ouest contre le 10e de la conférence Est), il a bien retenu l’attention d’un joueur en particulier : Stephen Curry. Le meneur de jeu des Golden State Warriors a été scotché par une action de l’expérimenté Carmelo Anthony. À 36 ans, le joueur de Portland n’est plus tellement ce qu’il a pu être dans le passé. Mais il faut reconnaître qu’il en a encore sous la chaussure. Bloqué sur le côté gauche, Melo s’est défait du marquage de par son physique et un jeu de jambe remarquable avant de déclencher un tir en suspension radieux pour rapporter deux points à son équipe.

« J'ai littéralement regardé cette action 20 fois »