Basket - NBA : L'annonce lourde de sens de LeBron James sur son avenir !

Publié le 16 janvier 2021 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 16 janvier 2021 à 21h41

Dans une forme étincelante, LeBron James continue d’impressionner en NBA. Du haut de ses 36 ans, il continue de porter les Lakers vers le haut du panier. Ce samedi, les Lakers se sont imposés face aux Pelicans (112-95), mais si King James reste au niveau, il pense que son corps le lâchera tôt ou tard.

LeBron James continue de dominer la NBA. Malgré ses 36 ans, le joueur des Lakers sort performance après performance à presque chaque rencontre, tout en rajoutant du piment à chacun de ses matchs. Ce samedi encore, face aux Pelicans, King James a porté la franchise de Los Angeles vers la victoire (112-95). Avec 21 points, 8 rebonds et 11 passes décisives, l'ailier a encore brillé. S’il est en train de prouver que l’âge n’est qu’un simple chiffre, au vu de la qualité de ses matchs, le numéro 23 est conscient qu’il ne sera pas éternel. S’il a l’ambition d’emmener l’équipe de son défunt ami Kobe Bryant, LeBron James ne se voile pas la face.

« Je ne pense pas pouvoir aller jusqu’à 46 »