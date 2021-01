Basket

Basket - NBA : Ce pari fou proposé à LeBron James !

Publié le 13 janvier 2021 à 15h35 par La rédaction

Dans la nuit de mardi à mercredi, les Los Angeles Lakers se sont imposés face aux Houston Rockets sur le score de 117-100. Si LeBron James a encore été étincelant sur le parquet, il n’a pas manqué de pimenter son match. En prouve cette anecdote entre Dennis Schröder et le numéro 23 des Lakers.

Les Los Angeles Lakers ont totalement dominé leur sujet dans la nuit de mardi à mercredi. Face aux Houston Rockets, l’équipe de LeBron James s’est imposée sur le score de 117-100. Un match ponctué par la magnifique performance d’Anthony Davis (19 points, 10 rebonds, 5 contres) mais également par la prestation de « King James. » Le numéro 23 des Lakers s’est illustré par ses 26 points, 8 rebonds et 5 passes décisives en moins de 30 minutes de jeu. Une belle anecdote vient d'ailleurs démontrer la domination de LeBron James lors de la rencontre.

« Il a tiré, il s’est tourné et m’a dit ‘vendu’. »