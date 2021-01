Basket

Basket - NBA : La mise au point de Shaquille O'Neal sur sa relation avec Kobe Bryant !

Publié le 12 janvier 2021 à 22h35 par A.D.

Complices sur les parquets, Kobe Bryant et Shaquille O'Neal n'étaient pas du tout sur la même longueur en dehors. Interrogé sur le sujet, Big Shaq a lâché ses vérités sur sa relation avec le défunt Black Mamba.

Lors de leur cohabitation aux Lakers, Shaquille O'Neal et Kobe Bryant formaient un très bon tandem. Et pourtant, en dehors des parquets, les deux hommes n'étaient pas du tout les meilleurs amis. Interrogé dans le podcast The Coaches Network , Shaquille O'Neal s'est livré sur sa relation avec le défunt Kobe Bryant. Comme l'a reconnu Big Shaq, Black Mamba et lui avaient du mal à s'entendre lorsqu'ils ne jouaient pas au basket, mais ils avaient tout de même un profond respect l'un pour l'autre.

«Je sais qu’on s’entendait pas, mais on se respectait»