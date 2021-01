Basket - NBA

Basket - NBA : James Harden au coeur d'un énorme trade ?

Publié le 11 janvier 2021 à 23h35 par La rédaction

Même si la saison NBA a déjà débuté, certains joueurs sont encore susceptibles de changer de franchise et cela pourrait donner lieu à de grosses surprises. D'autant plus que James Harden voudrait toujours quitter les Rockets et que certaines équipes sont prêtes à tenter le tout pour le tout pour s'offrir les services d'une superstar.

Le début de saison NBA permet à certaines franchises de se rendre compte qu'elles vont avoir du mal à performer. Et certaines d'entre elles ne comptent pas en rester là, bien au contraire. Les transferts étant toujours possibles, il se pourrait que certains joueurs viennent renforcer des franchises en difficulté, histoire de redresser quelque peu la barre et ne pas sombrer dans les bas fonds des classements. Sans oublier que James Harden, dont le feuilleton a tenu en haleine la planète NBA pendant l'intersaison, évolue toujours sous le maillot des Houston Rockets. Alors qu'il souhaitait s'en aller pour rejoindre un prétendant au titre comme les Brooklyn Nets, il n'en a rien été. Mais le feuilleton n'a cependant jamais été réellement refermé !

« Il y a des équipes qui pourraient monter un trade pour une superstar »