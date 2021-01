Basket - NBA

Basket - NBA : LeBron James sous le charme d'un de ses coéquipiers !

Publié le 11 janvier 2021 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 11 janvier 2021 à 20h38

LeBron James est sous le charme de Talen Horton-Tucker et il ne s'en cache pas. La superstar des Lakers continue de complimenter le jeune arrière, étincelant en ce début de saison.

« Je vous le dis tout de suite ! Ce gamin est SPECIAL ! Retenez mes paroles » . Début décembre dernier, LeBron James s'enflammait déjà sur les réseaux sociaux. Et le gamin en question n'est autre que Talen Horton-Tucker. À seulement 20 ans, le jeune arrière drafté en 46e position par les Lakers de Los Angeles en 2018 ne cesse de surprendre. Très bien entouré, Talen Horton-Tucker profite des conseils des vétérans du groupe et notamment de ceux de LeBron James pour progresser. À tel point qu'il vient tout juste de battre son record de points en carrière avec 17 unités inscrites contre les Rockets de Houston grâce à un jeu débridé et à une hyper-activité concluante. Véritable surprise en ce début de saison, Horton-Tucker profite également du coaching de Frank Vogel, qui n'hésite pas à faire tourner son effectif et à surprendre, offrant ainsi un temps de jeu conséquent à des jeunes joueurs qui le méritent.

« C’est une vraie éponge, tout ce qu’on lui dit, il va l’appliquer »