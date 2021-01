Basket

Basket - NBA : Shaquille O'Neal s'en prend à un énième joueur star !

Publié le 9 janvier 2021 à 10h35 par La rédaction

Après s'en être pris au nouveau contrat décroché par Rudy Gobert, Shaquille O'Neal continue de lancer des piques aux intérieurs de NBA afin de tenter de prouver sa supériorité.

Extrêmement dominant lorsqu'il évoluait encore sous le maillot des Lakers de Los Angeles, Shaquille O'Neal a depuis pris sa retraite et s'est reconverti en tant que consultant à succès. Un poste qui lui permet de librement s'exprimer sur la NBA telle qu'elle se déroule de nos jours, mais aussi et surtout sur les joueurs qui font de la NBA ce qu'elle est aujourd'hui. Après avoir fait une fixette sur le contrat à 200M$ décroché par l'international français Rudy Gobert, Shaquille O'Neal a décidé de s'en prendre à un autre joueur, qui évolue là-encore sur les postes intérieurs, en la personne d'Anthony Davis.

Le Shaq écraserait Davis