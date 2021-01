Basket

Basket - NBA : Anthony Davis plaide la cause de LeBron James pour le débat du GOAT !

Publié le 6 janvier 2021 à 23h35 par Th.B.

Coéquipier de LeBron James pour la deuxième saison consécutive, Anthony Davis assure que la star des Los Angeles Lakers est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire pour une raison bien précise.

Ces derniers mois, avec la diffusion du documentaire intitulé The Last Dance basé sur la dynastie des Chicago Bulls et des sacres de Michael Jordan avec la franchise de l’Illinois, le débat sur le GOAT a alimenté l’actualité du basket américain. Avec son quatrième titre de champion NBA raflé cet été avec ses Los Angeles Lakers, LeBron James se rapproche des six sacres de His Airness . Et pour Anthony Davis, coéquipier de King James chez les Lakers, toute son éthique de travail est à applaudir. Au point d’en faire de lui l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, si ce n’est le meilleur.

«C’est pour ça qu’il est l’un des meilleurs à avoir pratiqué ce sport»