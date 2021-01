Basket

Basket - NBA : Le coup de gueule de l'entraîneur des Sixers !

Publié le 10 janvier 2021 à 14h35 par La rédaction

La NBA a maintenu le match entre Philadelphie et Denver ce samedi, alors que l'effectif des Sixers est décimé par le coronavirus. Cette décision n'est pas passée auprès de Doc Rivers.

« On va faire jouer Dwight Howard au poste de meneur et on verra comment ça se passe ». L'amertume et l'ironie étaient de mise lors de la conférence de presse de Doc Rivers samedi. Avant le match contre Denver, l'entraîneur de Philadelphie n'a pas caché son mécontentement vis-à-vis de la NBA, qui a décidé de ne pas reporter la rencontre. L'effectif des Sixers était pourtant réduit à sept joueurs. Seth Curry, testé positif au coronavirus jeudi, a en effet été en contact avec plusieurs joueurs de l'équipe, qui sont donc à l'isolement.

« Je suis inquiet pour la santé de nos joueurs »