Basket - NBA : La révélation surprenante sur le rôle de Batum aux Clippers !

Publié le 9 janvier 2021 à 13h35 par La rédaction mis à jour le 9 janvier 2021 à 13h37

Alors que beaucoup le croyait fini, Nicolas Batum renaît de ses cendres chez les Clippers. Lancé dans le 5 majeur, l'international français a profité de l'absence sur blessure de Marcus Morris pour s'y installer et il devrait y rester sous les conseils de... ce même Marcus Morris.

Libéré à un an de la fin de son contrat par les Hornets de Charlotte, Nicolas Batum s'est engagé pour un an du côté des Clippers de Los Angeles. L'international français n'a pas mis beaucoup de temps pour prendre ses marques, pour performer et donc pour séduire les plus sceptiques. Quelques semaines après le début de la saison, Batum semble être parfaitement installé dans le 5 majeur des Clippers, dans un rôle de glue-guy, comprenez un joueur intelligent en soutien des stars de l'équipe, qui lui convient parfaitement. Malgré des premières impressions très bonnes, Batum aurait pu perdre sa place de titulaire avec le retour de Marcus Morris, jusqu'à présent absent à cause d'une blessure. Il semblerait cependant que Batman ait même réussi à convaincre son concurrent direct à une place de titulaire que son apport est devenu indispensable chez les Clippers.

« Nicolas apporte son jeu de passe dans le cinq majeur »