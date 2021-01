Basket

Basket - NBA : La sortie fracassante de Draymond Green !

Publié le 10 janvier 2021 à 12h35 par A.D. mis à jour le 10 janvier 2021 à 12h37

Discret depuis son retour à la compétition, Draymond Green s'est lâché lors de sa dernière sortie. Pendant la dernière conférence de presse des Golden State Warriors, l'ailier de 30 ans s'en est pris aux journalistes avant de se jeter des fleurs.

Plutôt discret depuis son retour sur les parquets, Draymond Green n'a pas perdu sa grande gueule. Lors de la dernière conférence de presse des Golden State Warriors, l'ailier de 30 ans a poussé un énorme coup de gueule. Après avoir infligé un énorme tacle aux journalistes, Draymond Green a expliqué qu'il était parmi les rares personnes à avoir de grandes connaissances sur le basket.

«Ils pensent tout savoir, mais ils n’ont pas la moindre idée de ce qu’ils racontent»