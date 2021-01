Basket - NBA

Basket - NBA : Stephan Curry a bluffé tout le monde !

Publié le 4 janvier 2021 à 22h35 par La rédaction mis à jour le 4 janvier 2021 à 22h39

Après la performance de Stephen Curry, auteur de son record de points en carrière avec 62 unités face au Blazers de Portland, son coéquipier Draymond Green a laissé exploser sa haine auprès des critiqueurs.

Sous le feu des critiques du fait d’un début de saison compliqué, Stephen Curry a réagi de la meilleure des manières. Après une longue absence la saison passée, le meneur de Golden State a montré à ceux qui en doutaient qu’il n’a absolument rien perdu de son talent. Sa victime ? Les Portland Trail Blazers, qui ont encaissés pas moins de 62 points venus du seul Stephen Curry. Un record en carrière qui a permis aux Warriors de l’emporter mais qui a aussi permis de faire un tant soit peu taire les critiques.

« Les gens vont toujours essayer de trouver une raison pour critiquer ce que fait Steph »