Basket - NBA : Stephen Curry s'enflamme pour le trade XXL de James Harden !

Publié le 14 janvier 2021 à 19h35 par La rédaction

Après 9 ans du côté des Houston Rockets, James Harden a changé de franchise et évoluera désormais avec les Brooklyn Nets aux côtés de Kyrie Irving et Kevin Durant. Un transfert qui en a surpris plus d’un, dont Stephen Curry. Le meneur de jeu des Warriors a déjà hâte de voir comment ce trio va évoluer.

Pendant longtemps, James Harden et Stephen Curry se sont croisés lors des playoffs au sein de la Conférence Ouest. Des batailles acharnées ont eu lieu entre les Houston Rockets et les Golden State Warriors, avec une guerre de points entre les deux stars des deux franchises. Désormais, les deux joueurs ne sont croiseront plus aussi souvent. Transféré aux Brooklyn Nets, « The Beard » en a surpris plus d’un avec ce trade, dont le meneur de jeu des Warriors. Harden va maintenant former un trio exceptionnel avec Kyrie Irving et Kevin Durant à ses côtés.

« De voir KD avec Kyrie et James sur un parquet, ce sera très intéressant »