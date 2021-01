Basket

Basket - NBA : Stephen Curry envoie un message à ses coéquipiers !

Publié le 13 janvier 2021 à 13h35 par A.M.

Victime d'un traitement de faveur de la part des défenses adverses, Stephen Curry espère que ses coéquipiers réussiront à trouver la solution pour l'aider.

Stephen Curry doit attendre avec impatience le retour de Klay Thompson. Et pour cause, en l'absence de l'autre Splash Brothers , le double MVP semble bien seul chez les Warriors. Et les adversaires de Golden State l'ont bien compris et ont rapidement identifié la menace. Ainsi, Stephen Curry fait régulièrement l'objet d'une prise à deux comme ce fût le cas lors de la défaite contre les Pacers (95-104). Autrement dit, les défenses adverses n'hésitent pas à laisser libres plusieurs joueurs des Warriors quitte à maîtriser le meneur de la franchise californienne. Et c'est souvent efficace puisqu'il faut un Stephen Curry ultra-efficace pour s'en sortir. Et il ne peut pas inscrire 62 points, comme contre les Blazers début janvier, tous les soirs. Par conséquent, il attend plus de ses coéquipiers.

«Nous avons besoin d'un peu de temps»